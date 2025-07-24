Во время российской атаки на Одессу под удар попали морские порты - Кулеба

В Одесской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, а именно по морским портам, также пострадали транспортные узлы и жилые кварталы, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в четверг в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра - сообщил Кулеба.

Детали

Кулеба также сообщил, что есть раненые, которым оказывается вся необходимая помощь, продолжается спасательная операция.

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"Среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших - персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения", - подчеркнул Кулеба.

Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура Укрзализныци - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления - сообщил Кулеба.

Также, по его словам, есть и разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Кроме того, пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы.

Дополнение

Спасатели ГСЧС потушили пожар двухэтажного здания и торговых павильонов на рынке "Привоз" в Одессе. Возгорание возникло в результате массированного удара российских беспилотников по городу.