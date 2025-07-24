Пожежу на одеському "Привозі" після нічної атаки рф загасили: нові кадри наслідків
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС загасили пожежу двоповерхової будівлі та торговельних павільйонів на ринку "Привоз" в Одесі. Займання виникло внаслідок масованого удару російських безпілотників по місту.
В Одесі загасили пожежу на території ринку "Привоз" після масованого удару російських військ по місту ударними безпілотниками, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
На території ринку "Привоз" рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу24.07.25, 07:30 • 31571 перегляд