Пожар на одесском "Привозе" после ночной атаки РФ потушили: новые кадры последствий

В Одессе потушили пожар на территории рынка "Привоз" после массированного удара российских войск по городу ударными беспилотниками, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникшие в результате российских ударов - сообщили в ГСЧС.

Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения