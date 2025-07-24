Пожар на одесском "Привозе" после ночной атаки РФ потушили: новые кадры последствий
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС потушили пожар двухэтажного здания и торговых павильонов на рынке "Привоз" в Одессе. Возгорание возникло в результате массированного удара российских беспилотников по городу.
В Одессе потушили пожар на территории рынка "Привоз" после массированного удара российских войск по городу ударными беспилотниками, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникшие в результате российских ударов
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24.07.25, 07:30 • 30151 просмотр