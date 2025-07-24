Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения

В результате вражеской атаки на Одессу в ночь на четверг, 24 июля, разрушена жилая 9-этажка. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи.

Горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций! - говорится в сообщении.

Указывается, что спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.

Возле дома развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки - рассказали спасатели.

Они также проинформировали, что работают по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС.

"Предварительно, пострадали 3 человека", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним

Одесса в ночь на четверг, 24 июля, подверглась массированной атаке вражеских дронов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

В результате вражеской атаки по городу горит рынок Привоз.

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