Нічна атака на Одесу: стали відомі перші наслідки
Київ • УНН
Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, що призвело до пошкоджень цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, торговельні павільйони, АЗС та пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнюється, служби ліквідовують наслідки.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про попередні наслідки атаки на місто в ніч на четвер, 24 липня. Про це повідомляє УНН.
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За словами Кіпера, ворог наніс масований удар по Одесі ударними безпілотниками.
Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті - низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС
Також, за його словами, є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки", - резюмував Кіпер.
Нагадаємо
Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Місцеві пабліки розповіли про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомлялося про пожежу на ринку "Привоз".
Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників22.07.25, 07:13 • 3700 переглядiв