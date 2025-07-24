Нічна атака на Одесу: стали відомі перші наслідки

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про попередні наслідки атаки на місто в ніч на четвер, 24 липня. Про це повідомляє УНН.

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За словами Кіпера, ворог наніс масований удар по Одесі ударними безпілотниками.

Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті - низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС - констатував керівник Одеської ОВА.

Також, за його словами, є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки", - резюмував Кіпер.

Нагадаємо

Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Місцеві пабліки розповіли про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомлялося про пожежу на ринку "Привоз".

Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників