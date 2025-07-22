Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників
Київ • УНН
В ніч на 22 липня Одеса зазнала атаки ударних безпілотників, що спричинило пожежу на парковці, пошкодження автомобілів, вибиті вікна та руйнування магазину. Одна людина постраждала, на місці працювали 62 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС.
Ворог в ніч на вівторок, 22 липня, атакував Одесу ударними безпілотниками. В ДСНС показали наслідки російських ударів, повідомляє УНН.
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Зазначається, що внаслідок атаки зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.
На місці працювали психологи ДСНС. За попередньою інформацією постраждала 1 людина
Також вказується, що від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, Попри активну роботу українських сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22.07.25, 04:47 • 1980 переглядiв