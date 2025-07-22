Одеса під ударом: ворог атакує безпілотниками, у місті чути вибухи
Київ • УНН
В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, міський голова Геннадій Труханов та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомили про небезпеку. Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу міста.
В Одесі в ніч на вівторок, 22 липня, пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, інформує УНН.
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"В місті чутно вибухи!" - написав Труханов у Telegram.
Раніше він попередив про небезпеку для мешканців Аркадії та Фонтана.
У свою чергу керівник Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив про небезпеку для мешканців обласного центру.
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До цього Повітряні сили попередили про те, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси помічено групу ударних БпЛА.
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