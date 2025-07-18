Хотіла підірвати ТЦК: в Одесі затримали терористку, яка працювала на рф
Київ • УНН
В Одесі затримали мешканку Волинської області, яка за завданням російських спецслужб намагалася підірвати будівлю Одеського обласного ТЦК та СП. Її затримали під час спроби активації саморобного вибухового пристрою, який згодом контрольовано підірвали.
В Одесі затримали мешканку Волинської області, яка поблизу адміністративної будівлі обласного ТЦК та СП хотіла влаштувати теракт. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, на початку липня жінка прибула до Одеси для здійснення диверсійно-терористичної діяльності. Встановлено, що вона діяла за завданням представника російських спецслужб.
Після отримання інструкцій жінка дістала зі схованки рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм і намагалася привести його в дію біля Одеського обласного ТЦК та СП. У момент спроби активації її затримали
Зазначається, що під час затримання, на безпечній відстані, відбувся контрольований вибух СВП. Постраждалих немає.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту).
Нагадаємо
Днями на Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК, кинувши саморобний пристрій із займистою рідиною. Ємність не розгорілася, ніхто не постраждав, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.