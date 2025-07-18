Хотіла підірвати ТЦК: в Одесі затримали терористку, яка працювала на рф

В Одесі затримали мешканку Волинської області, яка поблизу адміністративної будівлі обласного ТЦК та СП хотіла влаштувати теракт. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, на початку липня жінка прибула до Одеси для здійснення диверсійно-терористичної діяльності. Встановлено, що вона діяла за завданням представника російських спецслужб.

Після отримання інструкцій жінка дістала зі схованки рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм і намагалася привести його в дію біля Одеського обласного ТЦК та СП. У момент спроби активації її затримали