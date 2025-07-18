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Хотела взорвать ТЦК: в Одессе задержали террористку, работавшую на РФ

Киев • УНН

 • 3900 просмотра

В Одессе задержали жительницу Волынской области, которая по заданию российских спецслужб пыталась взорвать здание Одесского областного ТЦК и СП. Ее задержали при попытке активации самодельного взрывного устройства, которое впоследствии контролируемо подорвали.

Хотела взорвать ТЦК: в Одессе задержали террористку, работавшую на РФ

В Одессе задержали жительницу Волынской области, которая возле административного здания областного ТЦК и СП хотела устроить теракт. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в начале июля женщина прибыла в Одессу для осуществления диверсионно-террористической деятельности. Установлено, что она действовала по заданию представителя российских спецслужб.

После получения инструкций женщина достала из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством и пыталась привести его в действие возле Одесского областного ТЦК и СП. В момент попытки активации ее задержали

- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания, на безопасном расстоянии, произошел контролируемый взрыв СВУ. Пострадавших нет.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Напомним

На днях в Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК, бросив самодельное устройство с воспламеняющейся жидкостью. Емкость не разгорелась, никто не пострадал, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Криминал и ЧП
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