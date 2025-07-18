Хотела взорвать ТЦК: в Одессе задержали террористку, работавшую на РФ

В Одессе задержали жительницу Волынской области, которая возле административного здания областного ТЦК и СП хотела устроить теракт. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в начале июля женщина прибыла в Одессу для осуществления диверсионно-террористической деятельности. Установлено, что она действовала по заданию представителя российских спецслужб.

После получения инструкций женщина достала из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством и пыталась привести его в действие возле Одесского областного ТЦК и СП. В момент попытки активации ее задержали