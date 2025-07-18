Хотела взорвать ТЦК: в Одессе задержали террористку, работавшую на РФ
Киев • УНН
В Одессе задержали жительницу Волынской области, которая по заданию российских спецслужб пыталась взорвать здание Одесского областного ТЦК и СП. Ее задержали при попытке активации самодельного взрывного устройства, которое впоследствии контролируемо подорвали.
В Одессе задержали жительницу Волынской области, которая возле административного здания областного ТЦК и СП хотела устроить теракт. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в начале июля женщина прибыла в Одессу для осуществления диверсионно-террористической деятельности. Установлено, что она действовала по заданию представителя российских спецслужб.
После получения инструкций женщина достала из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством и пыталась привести его в действие возле Одесского областного ТЦК и СП. В момент попытки активации ее задержали
Отмечается, что во время задержания, на безопасном расстоянии, произошел контролируемый взрыв СВУ. Пострадавших нет.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).
Напомним
На днях в Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК, бросив самодельное устройство с воспламеняющейся жидкостью. Емкость не разгорелась, никто не пострадал, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.