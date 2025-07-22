Одесса под ударом: враг атакует беспилотниками, в городе слышны взрывы

В Одессе в ночь на вторник, 22 июля, прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, информирует УНН.

Детали

"В городе слышны взрывы!" - написал Труханов в Telegram.

Ранее он предупредил об опасности для жителей Аркадии и Фонтана.

В свою очередь руководитель Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил об опасности для жителей областного центра.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками! - написал Кипер.

До этого Воздушные силы предупредили о том, что в акватории Черного моря вблизи Одессы замечена группа ударных БПЛА.

Напомним

В ночь на 19 июля в результате ночной атаки РФ на Одессу погиб один человек и шестеро получили ранения. Были повреждены восемь жилых домов, медицинская лаборатория и другие объекты.

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