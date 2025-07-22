Одесса под ударом: враг атакует беспилотниками, в городе слышны взрывы
Киев • УНН
В Одессе в ночь на 22 июля прогремели взрывы, городской голова Геннадий Труханов и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщили об опасности. Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА в акватории Черного моря вблизи города.
В Одессе в ночь на вторник, 22 июля, прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
"В городе слышны взрывы!" - написал Труханов в Telegram.
Ранее он предупредил об опасности для жителей Аркадии и Фонтана.
В свою очередь руководитель Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил об опасности для жителей областного центра.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
До этого Воздушные силы предупредили о том, что в акватории Черного моря вблизи Одессы замечена группа ударных БПЛА.
Напомним
В ночь на 19 июля в результате ночной атаки РФ на Одессу погиб один человек и шестеро получили ранения. Были повреждены восемь жилых домов, медицинская лаборатория и другие объекты.
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