Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків

Внаслідок нічної масованої атаки рф на Одесу одна людина загинула і 6 отримали поранення, повідомили у суботу в Одеській обласній прокуратурі, пише УНН.

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За даними слідства, в ніч на 19 липня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА.

Внаслідок атаки загинула жінка, ще 6 місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, у одному з яких майже десять квартир знищено вщент. Руйнувань зазнали також приміщення медичної лабораторії, магазини, салон краси, заклади харчування та автомобілі містян.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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