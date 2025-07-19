Массированная атака РФ на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших уже 6: новые кадры последствий

В результате ночной массированной атаки РФ на Одессу один человек погиб и 6 получили ранения, сообщили в субботу в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 19 июля вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА.

В результате атаки погибла женщина, еще 6 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Данные о других возможных пострадавших уточняются - сообщили в прокуратуре.

Как указано, повреждено по меньшей мере восемь жилых домов, в одном из которых почти десять квартир уничтожены полностью. Разрушениям подверглись также помещения медицинской лаборатории, магазины, салон красоты, заведения питания и автомобили горожан.

Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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