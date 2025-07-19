Из горящих квартир в Одессе спасли пять человек, одна спасенная женщина погибла: в ГСЧС показали последствия

Из горящих квартир в Одессе спасли пять человек, одна спасенная женщина погибла. В результате атаки загорелись верхние этажи девятиэтажного жилого дома – огонь охватил помещения с шестого по девятый этаж. Из поврежденных квартир спасатели эвакуировали не только жильцов, но и домашних животных. Об этом информирует Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает УНН.

Детали

По словам спасателей, в результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома.

Пожар ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.

Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла - говорится в сообщении.

На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных.

От ГСЧС привлекались 58 спасателей и 16 единиц пожарной техники.

Информация о пострадавших устанавливается

Напомним

В ночь на 19 июля Одессу атаковали более двух десятков вражеских ударных дронов. В результате обстрела вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, спасатели проводили операцию по эвакуации жильцов.

С начала полномасштабной войны украинская ПВО сбила около 25 тыс. "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет