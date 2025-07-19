Из горящих квартир в Одессе спасли пять человек, одна спасенная женщина погибла: в ГСЧС показали последствия
Киев • УНН
В Одессе в результате атаки загорелись верхние этажи девятиэтажного жилого дома. Из горящих квартир спасли пять человек, одна спасенная женщина погибла. Из поврежденных квартир также эвакуировали домашних животных.
Из горящих квартир в Одессе спасли пять человек, одна спасенная женщина погибла. В результате атаки загорелись верхние этажи девятиэтажного жилого дома – огонь охватил помещения с шестого по девятый этаж. Из поврежденных квартир спасатели эвакуировали не только жильцов, но и домашних животных. Об этом информирует Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает УНН.
Детали
По словам спасателей, в результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома.
Пожар ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.
Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла
На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.
Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных.
От ГСЧС привлекались 58 спасателей и 16 единиц пожарной техники.
Информация о пострадавших устанавливается
Напомним
В ночь на 19 июля Одессу атаковали более двух десятков вражеских ударных дронов. В результате обстрела вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, спасатели проводили операцию по эвакуации жильцов.
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