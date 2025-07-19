Одесу атакували понад 20 дронів: горить житлова багатоповерхівка, рятувальники евакуюють мешканців

У ніч проти суботи, 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводять евакуацію мешканців. Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

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За словами міського голови, Одесу атакували понад 20 ворожих ударних безпілотники, які заходили на місто з різних боків.

Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки - написав Труханов у своєму Telegram-каналі.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

Нагадаємо

В ніч на 19 липня росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Одесу, пошкодивши багатоквартирні житлові будинки.