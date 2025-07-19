Одесу атакували понад 20 дронів: горить житлова багатоповерхівка, рятувальники евакуюють мешканців

$41.870.05
48.450.07
ukenru
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 27621 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 109619 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 71619 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 68258 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 72984 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 70827 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 56103 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 56080 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 197574 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 109713 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.8м/с
90%
743мм
Популярнi новини
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 106631 перегляди
У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18 липня, 16:48 • 25174 перегляди
Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму18 липня, 17:01 • 9658 перегляди
У Дніпрі пролунала серія вибухів - ОВА18 липня, 17:33 • 13439 перегляди
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО19:06 • 17562 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 109618 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 106642 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 175877 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 197574 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 376526 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 27623 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 123967 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 128341 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 134438 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 246523 перегляди
Актуальне
Financial Times
Північний потік
Іскандер (ОТРК)
Tesla Model Y
The Times

Одесу атакували понад 20 дронів: горить житлова багатоповерхівка, рятувальники евакуюють мешканців

Київ • УНН

 • 980 перегляди

В ніч на 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводять евакуацію мешканців.

Одесу атакували понад 20 дронів: горить житлова багатоповерхівка, рятувальники евакуюють мешканців

У ніч проти суботи, 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводять евакуацію мешканців. Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

За словами міського голови, Одесу атакували понад 20 ворожих ударних безпілотники, які заходили на місто з різних боків.

Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки

- написав Труханов у своєму Telegram-каналі.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

Нагадаємо

В ніч на 19 липня росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Одесу, пошкодивши багатоквартирні житлові будинки. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9