Одесу атакували понад 20 дронів: горить житлова багатоповерхівка, рятувальники евакуюють мешканців
Київ • УНН
В ніч на 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводять евакуацію мешканців.
У ніч проти суботи, 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводять евакуацію мешканців. Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Деталі
За словами міського голови, Одесу атакували понад 20 ворожих ударних безпілотники, які заходили на місто з різних боків.
Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.
Нагадаємо
В ніч на 19 липня росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Одесу, пошкодивши багатоквартирні житлові будинки.