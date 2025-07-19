Одеса зазнала масованої атаки ударними БпЛА, пошкоджено житлові будинки - ОВА
Київ • УНН
В ніч на 19 липня росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Одесу, пошкодивши багатоквартирні житлові будинки. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків, інформація про постраждалих уточнюється.
У ніч проти суботи, 19 липня росія масовано атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Про це інформує голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.
Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків
За його словами, всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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