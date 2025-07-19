Одеса зазнала масованої атаки ударними БпЛА, пошкоджено житлові будинки - ОВА

У ніч проти суботи, 19 липня росія масовано атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Про це інформує голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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У ніч проти 16 липня ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками, пошкодивши інфраструктуру та вибивши вікна в адміністративних будівлях Ізмаїла.

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