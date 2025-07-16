Російські дрони атакували Одещину: ворог вдарив по Ізмаїлу, є пошкодження інфраструктури
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками, пошкодивши інфраструктуру та вибивши вікна в адміністративних будівлях Ізмаїла. Румунські ЗМІ повідомили, що атаку фіксували з Тулчі, було 13 дзвінків на екстрений номер.
В Одеській області вночі російські війська атакували Ізмаїльський район дронами, пошкодивши інфраструктуру та вибивши вікна в адміністративних будівлях в Ізмаїлі, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження інфраструктури. У місті Ізмаїл вибиті вікна у адміністративних будівлях
Доповнення
За даними румунського видання Digi24, з румунського боку фіксували російську атаку з міста Тулча. Повідомлень RO-Alert - системи попереджень на мобільних телефонах, яка сповіщає про небезпечні або екстрені ситуації - у Румунії, як вказано, не надходило, але було щонайменше 13 дзвінків на екстрений номер 112.