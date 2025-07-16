Російські дрони атакували Одещину: ворог вдарив по Ізмаїлу, є пошкодження інфраструктури

В Одеській області вночі російські війська атакували Ізмаїльський район дронами, пошкодивши інфраструктуру та вибивши вікна в адміністративних будівлях в Ізмаїлі, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження інфраструктури. У місті Ізмаїл вибиті вікна у адміністративних будівлях - повідомив Кіпер.

Доповнення

За даними румунського видання Digi24, з румунського боку фіксували російську атаку з міста Тулча. Повідомлень RO-Alert - системи попереджень на мобільних телефонах, яка сповіщає про небезпечні або екстрені ситуації - у Румунії, як вказано, не надходило, але було щонайменше 13 дзвінків на екстрений номер 112.