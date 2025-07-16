Российские дроны атаковали Одесскую область: враг ударил по Измаилу, есть повреждения инфраструктуры

В Одесской области ночью российские войска атаковали Измаильский район дронами, повредив инфраструктуру и выбив окна в административных зданиях в Измаиле, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения инфраструктуры. В городе Измаил выбиты окна в административных зданиях - сообщил Кипер.

Дополнение

По данным румынского издания Digi24, с румынской стороны фиксировали российскую атаку из города Тулча. Сообщений RO-Alert - системы предупреждений на мобильных телефонах, которая оповещает об опасных или экстренных ситуациях - в Румынии, как указано, не поступало, но было по меньшей мере 13 звонков на экстренный номер 112.