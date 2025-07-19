Одесса подверглась массированной атаке ударными БПЛА, повреждены жилые дома - ОВА

В ночь на субботу, 19 июля, Россия массированно атаковала беспилотниками Одессу. В результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, все уполномоченные службы приступили к работе над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

В ночь на 16 июля враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками, повредив инфраструктуру и выбив окна в административных зданиях Измаила.

Зеленский поручил Шмыгалю срочно заключить контракты на дроны для ВСУ