Одесса подверглась массированной атаке ударными БПЛА, повреждены жилые дома - ОВА
Киев • УНН
В ночь на 19 июля россия совершила массированную атаку беспилотниками на Одессу, повредив многоквартирные жилые дома. Все службы работают над ликвидацией последствий, информация о пострадавших уточняется.
В ночь на субботу, 19 июля, Россия массированно атаковала беспилотниками Одессу. В результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов
По его словам, все уполномоченные службы приступили к работе над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В ночь на 16 июля враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками, повредив инфраструктуру и выбив окна в административных зданиях Измаила.
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