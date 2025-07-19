Одессу атаковали более 20 дронов: горит жилая многоэтажка, спасатели эвакуируют жильцов

В ночь на субботу, 19 июля, Одессу атаковали более двух десятков вражеских ударных дронов. В результате обстрела вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, спасатели проводят эвакуацию жильцов. Об этом информирует мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

По словам городского головы, Одессу атаковали более 20 вражеских ударных беспилотников, которые заходили на город с разных сторон.

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Горит жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки - написал Труханов в своем Telegram-канале.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

Напомним

В ночь на 19 июля Россия совершила массированную атаку беспилотниками на Одессу, повредив многоквартирные жилые дома.