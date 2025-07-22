Одеса зазнала значних пошкоджень внаслідок нічної атаки: подробиці.
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на 22 липня пошкоджено цивільну інфраструктуру, горять будівлі та автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, працюють відповідні служби.
Внаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на вівторок, 22 липня, місто зазнало значних пошкоджень. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.
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За його словами, попри активну роботу українських сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна
Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється, над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що в Одесі внаслідок ворожого удару також загорівся магазин.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, міський голова Геннадій Труханов та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомили про небезпеку. Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу міста.
Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків19.07.25, 10:09 • 11437 переглядiв