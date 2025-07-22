Одесса получила значительные повреждения в результате ночной атаки: подробности.

В результате вражеской атаки на Одессу в ночь на вторник, 22 июля, город получил значительные повреждения. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Детали

По его словам, несмотря на активную работу украинских сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна - констатировал Кипер.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется, над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

Тем временем местные паблики сообщают, что в Одессе в результате вражеского удара также загорелся магазин.

Напомним

В Одессе в ночь на 22 июля прозвучали взрывы, городской голова Геннадий Труханов и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщили об опасности. Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА в акватории Черного моря вблизи города.

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