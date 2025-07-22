Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников

В ночь на вторник, 22 июля, враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. В ГСЧС показали последствия российских ударов, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

На месте работали психологи ГСЧС. По предварительной информации пострадал 1 человек - говорится в сообщении спасателей.

Также указывается, что от ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.

Напомним

В Одессе в ночь на 22 июля прозвучали взрывы, Несмотря на активную работу украинских сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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