Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников
Киев • УНН
В ночь на 22 июля Одесса подверглась атаке ударных беспилотников, что повлекло за собой пожар на парковке, повреждение автомобилей, выбитые окна и разрушение магазина. Один человек пострадал, на месте работали 62 спасателя и 17 единиц техники ГСЧС.
В ночь на вторник, 22 июля, враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. В ГСЧС показали последствия российских ударов, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.
На месте работали психологи ГСЧС. По предварительной информации пострадал 1 человек
Также указывается, что от ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.
Напомним
В Одессе в ночь на 22 июля прозвучали взрывы, Несмотря на активную работу украинских сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Атака на Одессу: мэр города рассказал о последствиях вражеских дроновых ударов22.07.25, 04:47 • 1842 просмотра