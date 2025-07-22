Атака на Одессу: мэр города рассказал о последствиях вражеских дроновых ударов
Киев • УНН
В ночь на 22 июля враг атаковал Одесскую область ударными БПЛА, часть дронов летела на областной центр. В результате атаки выбиты окна в многоэтажках, сгорели автомобили и зафиксировано возгорание административного здания.
В ночь на 22 июля враг атаковал Одесскую область ударными БПЛА, часть дронов летела непосредственно на областной центр. Об этом рассказал мэр города Геннадий Труханов, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили.
Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания
Он добавил, что информации о погибших или пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы.
Напомним
В Одессе в ночь на 22 июля прогремели взрывы, Несмотря на активную работу украинских сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Массированная атака рф на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших уже 6: новые кадры последствий19.07.25, 10:09 • 11450 просмотров