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Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
21 липня, 17:47 • 15893 перегляди
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Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів

Київ • УНН

 • 978 перегляди

В ніч на 22 липня ворог атакував Одещину ударними БпЛА, частина дронів летіла на обласний центр. Внаслідок атаки вибито вікна в багатоповерхівках, згоріли автомобілі та зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.

Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів

Ворог в ніч на 22 липня атакував Одещину ударними БпЛА, частина дронів летіла безпосередньо на обласний центр. Про це розповів мер міста Геннадій Труханов, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі.

Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі

- зазначив Труханов.

Він додав, що інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо

В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, Попри активну роботу українських сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків19.07.25, 10:09 • 11451 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаУНН-Одеса
Одеса
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