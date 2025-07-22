Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів
Київ • УНН
В ніч на 22 липня ворог атакував Одещину ударними БпЛА, частина дронів летіла на обласний центр. Внаслідок атаки вибито вікна в багатоповерхівках, згоріли автомобілі та зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.
Ворог в ніч на 22 липня атакував Одещину ударними БпЛА, частина дронів летіла безпосередньо на обласний центр. Про це розповів мер міста Геннадій Труханов, повідомляє УНН.
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За його словами, внаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі.
Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі
Він додав, що інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, Попри активну роботу українських сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків19.07.25, 10:09 • 11451 перегляд