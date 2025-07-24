Одеса під масованою атакою дронів: у місті пролунали гучні вибухи

Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера міста Геннадія Труханова, керівника Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві пабліки.

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О 23:57 Труханов повідомив про загрозу застосування ударних БпЛА

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! - написав він.

О 1:20 Труханов поінформував про перші вибухи в Одесі. Згодом цю інформацію підтвердив Кіпер.

Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками! - розповів керівник ОВА.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомляється про пожежу на ринку "Привоз".

О 2:36 в Одесі та області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, Попри активну роботу українських сил ППО, сталися пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників