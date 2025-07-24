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Одеса під масованою атакою дронів: у місті пролунали гучні вибухи

Київ • УНН

 • 178 перегляди

В ніч на 24 липня Одеса зазнала масованої атаки ворожих дронів. Мер міста та керівник ОВА підтвердили вибухи, місцеві пабліки повідомляють про можливе влучання у багатоповерхівку та пожежу на "Привозі".

Одеса під масованою атакою дронів: у місті пролунали гучні вибухи

Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера міста Геннадія Труханова, керівника Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві пабліки.

Деталі

О 23:57 Труханов повідомив про загрозу застосування ударних БпЛА

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

- написав він.

О 1:20 Труханов поінформував про перші вибухи в Одесі. Згодом цю інформацію підтвердив Кіпер.

Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!

- розповів керівник ОВА.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомляється про пожежу на ринку "Привоз".

О 2:36 в Одесі та області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

В Одесі в ніч на 22 липня пролунали вибухи, Попри активну роботу українських сил ППО, сталися пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників22.07.25, 07:13 • 3670 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Безпілотний літальний апарат
Одеса
Tesla
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