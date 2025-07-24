Одеса під масованою атакою дронів: у місті пролунали гучні вибухи
Київ • УНН
В ніч на 24 липня Одеса зазнала масованої атаки ворожих дронів. Мер міста та керівник ОВА підтвердили вибухи, місцеві пабліки повідомляють про можливе влучання у багатоповерхівку та пожежу на "Привозі".
Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера міста Геннадія Труханова, керівника Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві пабліки.
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О 1:20 Труханов поінформував про перші вибухи в Одесі. Згодом цю інформацію підтвердив Кіпер.
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Тим часом місцеві пабліки повідомляють про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомляється про пожежу на ринку "Привоз".
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