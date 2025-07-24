Одесса под массированной атакой дронов: в городе прогремели громкие взрывы
Киев • УНН
В ночь на 24 июля Одесса подверглась массированной атаке вражеских дронов. Мэр города и руководитель ОВА подтвердили взрывы, местные паблики сообщают о возможном попадании в многоэтажку и пожаре на "Привозе".
Одесса в ночь на четверг, 24 июля, подверглась массированной атаке вражеских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова, руководителя Одесской ОВА Олега Кипера и местные паблики.
Детали
В 23:57 Труханов сообщил об угрозе применения ударных БПЛА
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!
В 1:20 Труханов проинформировал о первых взрывах в Одессе. Впоследствии эту информацию подтвердил Кипер.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
Тем временем местные паблики сообщают об "аде" в городе - в частности, якобы есть попадание в многоэтажку. Также сообщается о пожаре на рынке "Привоз".
В 2:36 в Одессе и области был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним
В Одессе в ночь на 22 июля прогремели взрывы. Несмотря на активную работу украинских сил ПВО, произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадал один человек.
Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников22.07.25, 07:13 • 3650 просмотров