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Одесса под массированной атакой дронов: в городе прогремели громкие взрывы

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В ночь на 24 июля Одесса подверглась массированной атаке вражеских дронов. Мэр города и руководитель ОВА подтвердили взрывы, местные паблики сообщают о возможном попадании в многоэтажку и пожаре на "Привозе".

Одесса под массированной атакой дронов: в городе прогремели громкие взрывы

Одесса в ночь на четверг, 24 июля, подверглась массированной атаке вражеских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова, руководителя Одесской ОВА Олега Кипера и местные паблики.

Детали

В 23:57 Труханов сообщил об угрозе применения ударных БПЛА

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!

- написал он.

В 1:20 Труханов проинформировал о первых взрывах в Одессе. Впоследствии эту информацию подтвердил Кипер.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!

- рассказал руководитель ОВА.

Тем временем местные паблики сообщают об "аде" в городе - в частности, якобы есть попадание в многоэтажку. Также сообщается о пожаре на рынке "Привоз".

В 2:36 в Одессе и области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

В Одессе в ночь на 22 июля прогремели взрывы. Несмотря на активную работу украинских сил ПВО, произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадал один человек.

Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников22.07.25, 07:13 • 3650 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Беспилотный летательный аппарат
Одесса
Tesla
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