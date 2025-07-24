Одесса под массированной атакой дронов: в городе прогремели громкие взрывы

Одесса в ночь на четверг, 24 июля, подверглась массированной атаке вражеских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова, руководителя Одесской ОВА Олега Кипера и местные паблики.

Детали

В 23:57 Труханов сообщил об угрозе применения ударных БПЛА

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! - написал он.

В 1:20 Труханов проинформировал о первых взрывах в Одессе. Впоследствии эту информацию подтвердил Кипер.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками! - рассказал руководитель ОВА.

Тем временем местные паблики сообщают об "аде" в городе - в частности, якобы есть попадание в многоэтажку. Также сообщается о пожаре на рынке "Привоз".

В 2:36 в Одессе и области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

В Одессе в ночь на 22 июля прогремели взрывы. Несмотря на активную работу украинских сил ПВО, произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадал один человек.

Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников