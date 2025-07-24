Ночная атака на Одессу: стали известны первые последствия
Киев • УНН
Одесса подверглась массированной атаке ударными беспилотниками, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, торговые павильоны, АЗС и памятники архитектуры в историческом центре города, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется, службы ликвидируют последствия.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о предварительных последствиях атаки на город в ночь на четверг, 24 июля. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Кипера, враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе - ряд пожаров. Сейчас известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС
Также, по его словам, есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.
"Информация о пострадавших уточняется. Все уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий российской атаки", - резюмировал Кипер.
Напомним
Одесса в ночь на четверг, 24 июля, подверглась массированной атаке вражеских дронов. Местные паблики рассказали о "аде" в городе - в частности, якобы есть попадание в многоэтажку. Также сообщалось о пожаре на рынке "Привоз".
Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников22.07.25, 07:13 • 3690 просмотров