Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки
Київ • УНН
В Одесі горить ринок Привоз внаслідок ворожої атаки по місту. Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору, намагаючись врятувати знакове для одеситів місце.
В Одесі горить ринок Привоз. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
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Зазначається, що пожежа сталася внаслідок ворожої атаки по місту.
Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце
У ДСНС підкреслили, що одеський Привоз - це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста.
Нагадаємо
Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Місцеві пабліки розповіли про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомлялося про пожежу на ринку Привоз.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.
Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників22.07.25, 07:13 • 4014 переглядiв