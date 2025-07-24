Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки

В Одесі горить ринок Привоз. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

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Зазначається, що пожежа сталася внаслідок ворожої атаки по місту.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце - йдеться у повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що одеський Привоз - це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста.

Нагадаємо

Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів. Місцеві пабліки розповіли про "пекло" у місті - зокрема, начебто є влучання у багатоповерхівку. Також повідомлялося про пожежу на ринку Привоз.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

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