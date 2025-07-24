Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки
Киев • УНН
В Одессе горит рынок Привоз в результате вражеской атаки по городу. Спасатели ликвидируют последствия российского террора, пытаясь спасти знаковое для одесситов место.
В Одессе горит рынок Привоз. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что пожар произошел в результате вражеской атаки по городу.
Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место
В ГСЧС подчеркнули, что одесский Привоз - это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города.
Напомним
Одесса в ночь на четверг, 24 июля, подверглась массированной атаке вражеских дронов. Местные паблики рассказали о "аде" в городе - в частности, якобы есть попадание в многоэтажку. Также сообщалось о пожаре на рынке Привоз.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия ударов вражеских беспилотников22.07.25, 07:13 • 3774 просмотра