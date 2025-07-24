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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу

Київ • УНН

 • 13663 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Одесу 24 липня зруйновано житлову 9-поверхівку, без житла залишилися мешканці з 5-го по 8-й поверхи. Рятувальники евакуювали 33 особи та врятували 5, постраждали троє людей.

Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу

Вналідок ворожої атаки на Одесу в ніч на четвер, 24 липня, зруйнована житлова 9-поверхівка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи.

Горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій!

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Біля будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки

- розповіли рятувальники.

Вони також поінформували, що працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС.

"Попередньо, постраждали 3 особи", - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

Внаслідок ворожої атаки по місту горить ринок Привоз.

Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників22.07.25, 07:13 • 4505 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПодіїУНН-Одеса
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса
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