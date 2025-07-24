Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Одесу 24 липня зруйновано житлову 9-поверхівку, без житла залишилися мешканці з 5-го по 8-й поверхи. Рятувальники евакуювали 33 особи та врятували 5, постраждали троє людей.
Вналідок ворожої атаки на Одесу в ніч на четвер, 24 липня, зруйнована житлова 9-поверхівка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
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Зазначається, що без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи.
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Вказується, що рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.
Біля будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки
Вони також поінформували, що працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС.
"Попередньо, постраждали 3 особи", - резюмували в ДСНС.
Нагадаємо
Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.
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