Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу

Вналідок ворожої атаки на Одесу в ніч на четвер, 24 липня, зруйнована житлова 9-поверхівка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

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Зазначається, що без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи.

Горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій! - йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Біля будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки - розповіли рятувальники.

Вони також поінформували, що працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС.

"Попередньо, постраждали 3 особи", - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

Одеса в ніч на четвер, 24 липня, зазнала масованої атаки ворожих дронів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

Внаслідок ворожої атаки по місту горить ринок Привоз.

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