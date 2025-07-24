Під час російської атаки на Одесу під удар потрапили морські порти - Кулеба

$41.770.00
48.980.12
ukenru
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
07:16 • 2664 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 23612 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 57827 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 38697 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 37842 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 66736 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 112642 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 62143 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 86654 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 198128 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
43%
748мм
Популярнi новини
40 років в'язниці та штраф у $2 млн: лікар Меттью Перрі визнав провину у смерті актора23 липня, 22:27 • 17914 перегляди
У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади23 липня, 22:48 • 27893 перегляди
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров24 липня, 01:40 • 29336 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки02:54 • 25813 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу04:30 • 35895 перегляди
Публікації
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 9436 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 112650 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 198134 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 254417 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 284760 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Черкаси
Київська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 154121 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 274361 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 360285 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 366145 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 355995 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
IRIS-T
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Під час російської атаки на Одесу під удар потрапили морські порти - Кулеба

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, включаючи морські порти, транспортні вузли та житлові квартали. Постраждали об'єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки та споруди історичного центру, є поранені.

Під час російської атаки на Одесу під удар потрапили морські порти - Кулеба

В Одеській області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі, а саме по морським портам, також постраждали транспортні вузли та житлові квартали, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у четвер у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини - морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру

- повідомив Кулеба.

Деталі

Кулеба також повідомив, що є поранені, яким надається вся необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу24.07.25, 07:30 • 36330 переглядiв

"Серед портовиків і залізничників, на щастя, обійшлося без постраждалих - персонал вчасно евакуювали завдяки системі моніторингу та оповіщення", - підкреслив Кулеба.

Удар спрямовано на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена. Також зруйнована інфраструктура Укрзалізниці - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління

- повідомив Кулеба.

Також, за його словами, є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Крім того, постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси.

Доповнення

Рятувальники ДСНС загасили пожежу двоповерхової будівлі та торговельних павільйонів на ринку "Привоз" в Одесі. Займання виникло внаслідок масованого удару російських безпілотників по місту.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаУНН-Одеса
Одеська область
Українська залізниця
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9