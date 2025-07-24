Під час російської атаки на Одесу під удар потрапили морські порти - Кулеба

В Одеській області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі, а саме по морським портам, також постраждали транспортні вузли та житлові квартали, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у четвер у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини - морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру - повідомив Кулеба.

Деталі

Кулеба також повідомив, що є поранені, яким надається вся необхідна допомога, триває рятувальна операція.

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"Серед портовиків і залізничників, на щастя, обійшлося без постраждалих - персонал вчасно евакуювали завдяки системі моніторингу та оповіщення", - підкреслив Кулеба.

Удар спрямовано на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена. Також зруйнована інфраструктура Укрзалізниці - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління - повідомив Кулеба.

Також, за його словами, є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Крім того, постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси.

Доповнення

Рятувальники ДСНС загасили пожежу двоповерхової будівлі та торговельних павільйонів на ринку "Привоз" в Одесі. Займання виникло внаслідок масованого удару російських безпілотників по місту.