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рф атакувала Україну 103 дронами та 4 ракетами після переговорів у Стамбулі - Зеленський

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Президент Зеленський повідомив про нічну атаку рф 103 ударними дронами та 4 ракетами після переговорів у Стамбулі. Удари припали на Одесу, Черкаси, Харківщину, Запоріжжя, Донеччину, Сумщину та Миколаївщину, загинуло троє людей на Харківщині.

рф атакувала Україну 103 дронами та 4 ракетами після переговорів у Стамбулі - Зеленський

росія вночі атакувала Україну 103 ударними дронами та 4 ракетами, повідомив Президент Володимир Зеленський, коментуючи черговий удар рф після переговорів у Стамбулі, пише УНН.

Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і "Привозу" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині. Загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких "шахеди", та чотири ракети. І щоночі росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів

- написав Зеленський у соцмережах.

"На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - вказав Президент.

Зеленський наголосив: "росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах". "Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", - підкреслив Президент.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Шахед-136
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Черкаси
Запоріжжя
Одеса
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