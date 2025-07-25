Энергорегулятор повысил вечерние прайс-кэпы на рынке электроэнергии в 1,6 раза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии с 17:00 до 23:00, передает УНН со ссылкой на регулятора.

Детали

Энергорегулятор принял соответствующее решение на заседании 25 июля, оно вступит в силу с 31 июля этого года.

Согласно постановлению о предельных ценах, с 17:00 до 23:00 они установлены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000,00 грн МВт·ч (сейчас 9 тыс. грн/МВт·ч), на балансирующем рынке – 16 000 грн/МВт·ч (сейчас 10 тыс. грн/МВт·ч).

Во всех остальных временных промежутках прайс-кепы оставлены на действующем уровне. На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч.

На балансирующем рынке:

максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·ч.

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В постановлении отмечается, что целью его принятия является, в частности, обеспечение импортного паритета для создания условий привлечения максимального объема коммерческого импорта электрической энергии и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей.

Руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокип в Facebook писал, что этот процесс неизбежен.

Энергосистема до сих пор не восстановилась полностью после масштабных обстрелов. Собственных мощностей не всегда хватает, и вполне естественно, что в периоды высокого спроса мы импортозависимы. За последние две недели мы наблюдаем заметный рост импорта электроэнергии в часы вечернего пика: потребление растет из-за жары, а часть генерации, в частности некоторые атомные энергоблоки, находятся в ремонтах, чтобы работать полным составом зимой. Следовательно, дефицит мощностей углубился, и импорт играет более существенную роль, чтобы сбалансировать энергосистему без отключений потребителей - объяснял он.

Прокип отмечал, что ожидаемо, что тема пересмотра прайс-кепов в очередной раз актуализирует спекуляции об уровне цен и потенциале их роста.

Но в нынешних условиях говорить, что цена изменится пропорционально повышению прайс-кепов – манипуляция. Достаточно посмотреть графики цен на РСВ и ВСР, чтобы понять, что повышение прайс-кепов не повлечет за собой такого же роста цены – почасовые цены изредка достигали ценового потолка в последние недели. Вот, например, график почасовых цен на РСВ на 22.07 подтверждает это - написал Прокип.

По его словам, пересмотр прайс-кепов прежде всего усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей и не означает устойчивого роста рыночных цен.

В условиях импортной зависимости часто именно импорт электроэнергии будет определяющим фактором в формировании цен. И ожидать существенного снижения цен в условиях дефицита мощностей тоже не следует - отмечал Прокип.

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