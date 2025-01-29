Microsoft проверяет, не получила ли связанная с DeepSeek группа неправомерно данные OpenAI

Microsoft Corp. и OpenAI расследуют, были ли данные технологии OpenAI несанкционированным способом получены группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Исследователи безопасности Microsoft осенью заметили, что лица, которые, по их мнению, могут быть связаны с DeepSeek, получают большой объем данных с помощью прикладного программного интерфейса OpenAI, или API, сообщили источники. Разработчики программного обеспечения могут заплатить за лицензию на использование API для интеграции фирменных моделей искусственного интеллекта OpenAI в собственные программы.

Microsoft, технологический партнер OpenAI и его крупнейший инвестор, уведомила OpenAI об этой деятельности, сообщили источники. Такая деятельность может нарушать условия обслуживания OpenAI или указывать на то, что группа действовала, чтобы снять ограничения OpenAI по количеству данных, которые они могут получить, сообщили источники.

Дополнение

Ранее в этом месяце DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, которая может имитировать ход мыслей людей, перевернув рынок, на котором доминируют OpenAI и американские конкуренты, такие как Google и Meta Platforms Inc. Китайский новичок заявил, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих разработчиков США по ряду отраслевых показателей, в том числе по математическим задачам и общим знаниям, и был создан за малую часть их стоимости. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к падению в понедельник технологических акций, связанных с ИИ, включая Microsoft, Nvidia Corp., Oracle Corp. и материнской компании Google Alphabet Inc., что привело к потере почти 1 триллиона долларов рыночной стоимости.

Дэвид Сакс, "царь искусственного интеллекта" президента США Дональда Трампа, заявил во вторник, что есть "существенные доказательства" того, что DeepSeek опирался на результаты моделей OpenAI, чтобы помочь разработать собственную технологию. В интервью Fox News Сакс описал метод, называемый дистилляцией, при котором одна модель ИИ использует результаты другой для обучения, чтобы развить аналогичные возможности.

"Есть существенные доказательства того, что DeepSeek здесь получила знания из моделей OpenAI, и я не думаю, что OpenAI очень довольна этим", - сказал Сакс, не вдаваясь в подробности.

В заявлении в ответ на комментарии Сакса OpenAI не стала прямо комментировать его комментарии о DeepSeek. "Мы знаем, что компании из КНР - и другие - постоянно пытаются перенять модели ведущих американских компаний в области ИИ, - заявил представитель OpenAI. - Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный процесс включения передовых возможностей в выпускаемые модели, и считаем, что по мере продвижения вперед критически важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы наилучшим образом защитить самые эффективные модели от попыток противников и конкурентов завладеть технологиями США".