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ЄС інвестує 200 мільярдів євро у розвиток штучного інтелекту - фон дер Ляєн

ЄС інвестує 200 мільярдів євро у розвиток штучного інтелекту - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 27444 перегляди

Єврокомісія планує залучити 200 млрд євро інвестицій у розвиток штучного інтелекту. 150 млрд надійдуть від приватного сектору, а 50 млрд - через ініціативу InvestAI.

ЄС планує ініціювати інвестиції у розвиток штучного інтелекту на суму 200 мільярдів євро. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Саміті дій зі штучного інтелекту. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Нарешті, обчислювальна потужність вимагає негайного істотного фінансового капіталу як з державного, так і з приватного сектора. У цьому контексті я вітаю ініціативу European AI Champions Initiative, яка обіцяє 150 мільярдів євро від постачальників, інвесторів і промисловості. Сьогодні я можу оголосити, що з нашою ініціативою InvestAI ми можемо поповнити її на 50 мільярдів євро. Таким чином, ми прагнемо мобілізувати загалом 200 мільярдів євро для інвестицій у ШІ в Європі. Ми зосередимося на промислових і критично важливих додатках. Це буде найбільше державно-приватне партнерство у світі для розробки надійного ШІ 

- йдеться у заяві.

Нагадаємо 

Під час Саміту зі штучного інтелекту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна прискорити розвиток ШІ, адже це визначає майбутню незалежність країн.

Також, він зазначив про свій намір зробити Францію "провідною в Європі з точки зору штучного інтелекту"

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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