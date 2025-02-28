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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120395 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181506 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146009 перегляди

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15 березня, 13:08 • 137855 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116866 перегляди

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Штучний інтелект та освіта майбутнього: Михайло Поплавський розповів, про що буде його наступна книга

Штучний інтелект та освіта майбутнього: Михайло Поплавський розповів, про що буде його наступна книга

Київ • УНН

 • 22545 перегляди

Ректор Університету культури представив студентам бібліографію з понад 60 книг за 32 роки діяльності. Поплавський анонсував нову книгу про штучний інтелект та розвиток цифрової освіти в університеті.

Михайло Поплавський презентував першокурсникам свої книги та підручники написані за 32 роки ректорської діяльності. 

Презентація видань відбулася в Київському університеті культури для студенської молоді. Бібліографія автора налічує понад 60 книжок – навчальні посібники, науково-популярні словники для майбутніх фахівців, енциклопедії,  інтерактивні медіакниги. Книги з коучингу, лідерства та лайфхаки в досягненні успіху.  

Всі книги Михайло Поплавський передав в наукову бібліотеку де вони будуть оцифровані.  

Видання стануть у нагоді студентам, науковцям, викладачам, працівникам культури та мистецтва, а також усім, хто цікавиться розвитком української культури,  освіти та шоу-бізнесу.

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 "Понад шістдесят книг це не просто цифра, а історія мого життя на зламі тисячоліть. Це роки пошуків, сумнівів, відкриттів і перемог. Кожна сторінка це думки, пережиті моменти і професійно-практичний досвід. Це спадщина, яку я з любов’ю залишаю майбутнім поколінням як дороговказ, джерело натхнення, як можливість побачити світ моїми очима", - сказав Михайло Поплавський.

Ознайомитися з книгами можна на офіційному сайті Михайла Поплавського.

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Cеред презентованих навчальних посібників: Менеджер культури (1993), Азбука Паблік Рілейшнз ’97 (1997), Менеджер шоу-бізнесу (1999), Управління персоналом (2000),  Шоу-бізнес: теорія, історія, практика (2001), Антологія сучасної української естради (2003), 20 принципів управління, або як керувати собою і людьми (2006), Азбука паблік рілейшнз (2007), Менеджмент, маркетинг. Комплексний термінологічний словник-довідник (2008), Менеджмент. Маркетинг (2008), Антологія сучасної української естради (2009), Імідж (2009), Лідерство як бренд (2009), Готельно-ресторанний сервіс (2010), Готельно-ресторанний сервіс (2011), Абетка public relations (2016),  Готельно-ресторанний сервіс (2016), Лідерство як бренд (2016), Кулінарологія у 3 ч. (2018).

Також відомі та новостворені автобіографічні книги: Ректор (1997), Родовід (2007), Як стати популярним та багатим. Версія Михайла Поплавського (2007), Про час і про себе : фотоальбом (2009), Ректор (2009), Світ моєї любові (2010), Здрастуй, рідне село!:фотоальбом (2012), Ректор (2017), М. Поплавський. Український шлях (2016), Cвітанки мого життя. Мечиславка: фотоальбом (2017), Як стати популярним та багатим. Версія Михайла Поплавського (2017), The Rector (2018), Михайло Поплавський. Ювілей (2020),  Невідомий Поплавський (2023), Життя у стилі фанк (2023),  Життя у фотографіях : фотоальбом у трьох томах  (2024), Media Business. Як стати популярним і щасливим (2025).

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Історико-публіцистичне видання Михайла Поплавського: Енциклопедія незалежності у документах і фактах в  2 томах. Том 1 (1990–2006 рр.) та том 2 (2007–2021 рр). Книга "Енциклопедія незалежності" – маніфест дії, життя і ризику Михайла Поплавського, хронологія фактів діяльності Університету культури та його ректора очима ЗМІ. Крізь призму численних публікацій і відеоархівів простежуються зміни в суспільстві  незалежної України.

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Мотиваційні книги для молоді, в яких  на прикладі власного життя автор стверджує, що формула успіху реально є, і для цього зовсім не потрібно бути обраним чи мати надзвичайні здібності. Михайло Поплавський хоче донести молодому поколінню дієві та практичні "формули" особистого успіху: Формула успіху (2000, 2013, 2016), Формула лідера (2017), Лайфхаки Михайла Поплавського (2019), ТікТок – емоційний медіабізнес (2021),  Як стати популярним і багатим. Версія Михайла Поплавського (2022),  Вір у себе (2023).

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Почесне місце в бібліографії Михайла Поплавського зайняли книжки присвячені збереженню українських кулінарних традицій  як важливої складової національної спадщини: До вашого столу від Михайла Поплавського: рецепти авторської кухні (2008),   Смак від Михайла Поплавського: рецепти авторської  кухні (2009), Українська кухня від Михайла Поплавського (2012),  Ukrainian cuisine from Mykhailo Poplavskyi (2012), Kuchnia ukrainska  (2016), Знамениті страви народів України (2016).

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Видання присвячені історії становлення і розвитку мистецьких проєктів, засновником,  автором ідеї, генеральним продюсером та меценатом  яких є Михайло Поплавський: Національна музична премія "Українська пісня року" (2022),  Крок до зірок (2023).

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По завершенню екскурсу в історію створення книжок, Михайло Поплавський зазначив:  "Еволюція не стоїть на місці. Світ рухається вперед. Освіта стає ключовим фундаментом сучасного суспільства.  Штучний інтелект, квантові технології, біоінженерія – усе це нова реальність, в якій кожен із нас має знайти своє місце.  

В світі йде велика інформаційно-інтелектуальна революція, де виграють ті, хто вміє мислити, аналізувати та швидко адаптуватися до нових викликів. Наша зброя – це інтелект, освіта, креативне мислення та інновації!

Велика повага команді Президента Володимира Зеленського за впровадження та розвиток диджиталізації в країні, зокрема Віцепрем’єр-міністру, Міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову щодо цифровізації національної освіти. Приємно, що освіта в Україні адаптується  під світові  тренди та виклики часу.  

Університет культури впевнено крокує в ногу з часом: електронна бібліотека книг, відеоматеріалів і лекцій, впровадження штучного інтелекту – усе це відкриває нові горизонти для навчання. Ми активно працюємо над цифровою трансформацією освітнього процесу – від цього залежить конкурентоспроможність університету.  Розробляємо  освітній застосунок "Університет у смартфоні" який стане зручним інструментом для ефективного освітнього процесу студентів та викладачів. Впроваджуємо штучний інтелект в університеті.

Наступні книги над якими я працюю – "Штучний інтелект: Університет майбутнього" та "На зламі тисячоліть". Це погляд у майбутнє, де технології та знання поєднуються, створюючи нову реальність національної освіти. Ми повинні показати всьому світу що Україна це нація сильних, талановитих і освічених людей".

#Михайло Поплавський# Освіта# Університет культури

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
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