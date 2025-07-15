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Nvidia збирається відновити продаж ШІ-чіпів H20 у Китаї: місцеві покупці вже стають у чергу

Київ • УНН

 • 2288 перегляди

Компанія Nvidia планує відновити продаж ШІ-чіпів H20 у материковому Китаї, отримавши запевнення від уряду США щодо видачі ліцензій. Китайські компанії, включаючи ByteDance та Tencent, вже розміщують замовлення на ці чіпи.

Nvidia збирається відновити продаж ШІ-чіпів H20 у Китаї: місцеві покупці вже стають у чергу

Компанія Nvidia заявила про плани відновити продаж у материковому Китаї ШІ-чіпів Nvidia H20 через кілька днів після зустрічі свого генерального директора з президентом США Дональдом Трампом, і китайські компанії поспішають їх придбати, з посиланням на два джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ШІ-чіпи Nvidia стали ключовим об'єктом експортного контролю США, покликаного не допустити потрапляння найбільш передових чіпів до Китаю з міркувань національної безпеки. Американська компанія, акції якої котируються на біржі, заявила, що ці обмеження скоротять її виторг на 15 мільярдів доларів.

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Найдорожча компанія у світі подає заявки до уряду США на відновлення продажів графічних процесорів (GPU) H20 до Китаю і розраховує невдовзі отримати ліцензії, йдеться у заяві Nvidia.

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"Уряд США запевнив Nvidia у видачі ліцензій, і Nvidia сподівається невдовзі розпочати постачання", - заявила компанія, генеральний директор якої Дженсен Хуан перебуває з візитом у Пекіні і виступить на заході в середу.

Білий дім, який раніше висловлював стурбованість тим, що китайські військові можуть використовувати ШІ-чіпи для розробки зброї, не відповів на запит про коментар.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, китайські компанії спішно розміщують замовлення на чіпи, які Nvidia потім має направити уряду США для схвалення. Вони додали, що інтернет-гіганти ByteDance та Tencent перебувають у процесі подання заявок.

За словами одного з джерел, центральне місце в цьому процесі займає "білий список", складений Nvidia для реєстрації китайських компаній як потенційних покупців.

Компанія Nvidia, яка критикувала експортні обмеження, введені адміністрацією Трампа у квітні, які завадили їй продавати чіп H20 у Китаї, також заявила про представлення нової моделі, адаптованої до китайського ринку.

"Китайський ринок величезний, динамічний і має високу інноваційність, а також є домом для багатьох дослідників у галузі штучного інтелекту", - заявив Хуан у вівторок китайському державному телеканалу CCTV.

"Тому для американських компаній справді дуже важливо закріпитися на китайському ринку", - зазначив він.

Акції Nvidia, що котируються на Франкфуртській біржі, підскочили на 3,2%.

На черговому брифінгу МЗС у Пекіні, відповідаючи на питання про плани Nvidia відновити продаж ШІ-чіпів, представник заявив: "Китай виступає проти політизації, інструменталізації та використання науки, технологій, економіки та торгівлі як зброя з метою зловмисної блокади та придушення Китаю".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
ByteDance
Дональд Трамп
Китай
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