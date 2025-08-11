Nvidia и AMD будут отдавать США 15% прибыли от продаж чипов в Китае - СМИ
Киев • УНН
Гиганты Nvidia и AMD согласились отчислять правительству США 15% от продаж полупроводников в Китае. Это является частью соглашения для получения экспортных лицензий на рынок КНР.
Детали
Это является частью соглашения для получения экспортных лицензий во вторую по величине экономику мира.
"Мы соблюдаем правила, установленные правительством США для нашего присутствия на мировых рынках. Хотя мы не поставляли H20 в Китай уже несколько месяцев, мы надеемся, что правила экспортного контроля позволят Америке конкурировать в Китае и во всем мире", - заявила Nvidia BBC.
AMD не сразу ответила на запрос о комментарии.
В заявлении для BBC Nvidia также сказала: "Америка не может повторить 5G и потерять лидерство в телекоммуникациях. Технологический стек [искусственного интеллекта] Америки может стать мировым стандартом, если мы будем соревноваться".
Согласно соглашению, Nvidia будет выплачивать 15% своих доходов от продажи чипов H20 в Китае правительству США, тогда как AMD будет предоставлять такой же процент от доходов от продажи чипов MI308, о чем впервые сообщила Financial Times.
Дополнение
Вашингтон ранее запретил продажу чипов Nvidia H20 Пекину из-за проблем безопасности, хотя компания недавно объявила, что это будет отменено. Эти мощные чипы используются в приложениях искусственного интеллекта (ИИ).
Чип H20 был разработан специально для китайского рынка после того, как администрация Байдена ввела экспортные ограничения США в 2023 году. Его продажа фактически была запрещена администрацией Трампа в апреле этого года.
Ранее Financial Times сообщала, что Китай призвал США ослабить экспортный контроль над полупроводниками в рамках любого потенциального соглашения по пошлинам.
