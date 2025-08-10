$41.460.00
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над чипами в рамках торгового соглашения

Киев • УНН

Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над высокоскоростными чипами памяти (HBM) в рамках торгового соглашения. Это связано с ограничениями, влияющими на разработку китайских чипов искусственного интеллекта.

Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над чипами в рамках торгового соглашения

Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты ослабили экспортный контроль над критически важным компонентом для чипов искусственного интеллекта в рамках торгового соглашения в преддверии возможного саммита между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Китайские чиновники сообщили экспертам в Вашингтоне, что Пекин хочет, чтобы администрация Трампа ослабила экспортные ограничения на чипы высокоскоростной памяти (HBM), по словам нескольких людей, знакомых с этим вопросом.

Министр финансов США Скотт Бессент провел три раунда торговых переговоров с Китаем в течение последних трех месяцев. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что китайская команда во главе с вице-премьером Хэ Лифэном поднимала вопрос HBM на некоторых из этих переговоров. Министерство финансов США отказалось от комментариев.

В преддверии крайнего срока 12 августа, когда США и Китай должны достичь торгового соглашения и избежать повторного введения высоких пошлин, министр торговли США Говард Лутник на этой неделе заявил, что администрация Трампа, вероятно, продлит таможенную паузу на 90 дней.

Пекин разочарован экспортным контролем США с тех пор, как президент Джо Байден в 2022 году обнародовал меры, направленные на то, чтобы помешать усилиям Китая по покупке или производству передовых чипов искусственного интеллекта. В 2024 году он запретил экспорт HBM в Китай, чтобы помешать Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), китайскому производителю чипов.

Недавнее внимание к экспортному контролю в Китай было сосредоточено на чипе H20, разработанном Nvidia для китайского рынка, после того, как Байден запретил экспорт более продвинутых чипов. Financial Times сообщила, что США одобрили экспортные лицензии на H20 в пятницу после встречи генерального директора Nvidia Йенсена Хуанга с Трампом.

Но люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Китай гораздо больше обеспокоен контролем HBM, поскольку он серьезно ограничивает возможности китайских компаний, включая Huawei, разрабатывать собственные чипы искусственного интеллекта.

Китайские усилия вызвали тревогу в Вашингтоне из-за признаков того, что Трамп готов ослабить экспортный контроль, чтобы договориться о встрече на высшем уровне с Си.

FT сообщила в прошлом месяце, что Министерству торговли было приказано заморозить новые меры экспортного контроля в отношении Китая. Некоторые чиновники все больше обеспокоены после того, как Трамп в июле отменил свой предыдущий запрет на продажу H20.

Поскольку в Вашингтоне растет беспокойство, что Трамп может ослабить экспортный контроль, чтобы получить торговое соглашение, Nvidia снова подвергается критике за продажу игровых чипов в Китае, поскольку некоторые группы продвигают эти чипы для применений искусственного интеллекта.

Китайские компании рекламируют два игровых чипа — 4090D и 5090D — для использования в искусственном интеллекте. Nvidia не продвигает эти чипы для искусственного интеллекта. Это событие произошло после сообщения FT о том, что контрабанда позволила китайским группам получить передовые чипы Nvidia для искусственного интеллекта на сумму 1 млрд долларов во втором квартале. В то время Nvidia заявила:

Попытка собрать центры обработки данных из контрабандной продукции — это проигрышное дело как технически, так и экономически

Дополнение

Со 2 августа в ЕС действуют обязательные требования к системам общего искусственного интеллекта. Компании должны публиковать данные об обучении и соблюдать авторское право.

Павел Зинченко

