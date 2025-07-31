Новая цель Цукерберга — создать персональный суперинтеллект для каждого

Meta планирует потратить еще больше денег на инвестиции в центры обработки данных с искусственным интеллектом. Марк Цукерберг объявил, что видит будущее ИИ именно в расширении личных возможностей.

Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Я с нетерпением жду создания персонального суперинтеллекта для каждого в мире - сообщил основатель и генеральный директор Meta Corporation Марк Цукерберг после презентации последних квартальных показателей.

Пока Microsoft, на фоне бума ИИ, делает "скачок к клубу четырех триллионов долларов на фондовом рынке", Марк Цукерберг очевидно имеет новое видение: суперинтеллект (вариант ИИ, который превосходит человеческий интеллект во всех отношениях) должен быть более доступным в мире.

Справка о состоянии дел Meta

Материнская компания Facebook взяла курс на рост. Во втором квартале американская группа увеличила свой оборот на 22% до 47,52 миллиарда долларов, а чистую прибыль - на 36% до 18,34 миллиарда долларов.

Акции Meta и Microsoft на рекордном курсе. Показатели за последний квартал также превысили прогнозы аналитиков.

Суперразум для каждого?

Относительно планов на искусственный интеллект (ИИ), который Мета описывает как суперинтеллект.

По словам Цукерберга, этот вариант ИИ может выполнять сложные задачи без вмешательства человека

Суперинтеллект превосходит человеческий интеллект, и сейчас его разработка, вероятно, приближается к достижимости - даже если все это займет время.

Материнская компания Facebook теперь планирует потратить еще больше денег на инвестиции в центры обработки данных искусственного интеллекта.

Сюда планируется вложить не менее 66 миллиардов долларов - на два миллиарда долларов больше, чем планировалось ранее. Целевой верхний предел остается неизменным - 72 миллиарда долларов.

Microsoft также получает огромную выгоду от ИИ

Как и Meta, Microsoft также сообщила о сильных результатах вчера вечером. Рыночные ожидания были высокими перед квартальными показателями, - и Microsoft оправдала свои ожидания.

Доход подразделения Microsoft Cloud вырос на 25 процентов выше среднего до 46,7 миллиарда долларов. В то же время доход группы вырос на 18 процентов до 76,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль увеличилась на 22 процента до 27,2 миллиарда долларов.

Напомним

Гендиректор Meta Марк Цукерберг считает, что очки станут основным способом взаимодействия с искусственным интеллектом.

Meta вкладывает значительные средства в Scale AI, оценивая стартап в более чем 29 млрд долларов. Гендиректор Scale AI, Александр Ван, присоединится к Meta для работы над ИИ-инициативами.