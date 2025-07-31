Нова ціль Цукерберга - створити персональний суперінтелект для кожного

Meta планує витратити ще більше грошей на інвестиції в центри обробки даних зі штучним інтелектом. Марк Цукерберг оголосив, що бачить майбутнє ШІ саме у розширенні особистих можливостей.

Передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Я з нетерпінням чекаю створення персонального суперінтелекту для кожного у світі - повідомив засновник і генеральний директор Meta Corporation Марк Цукерберг після презентації останніх квартальних показників.

Поки Microsoft, на тлі буму ШІ, робить "стрибок до клубу чотирьох трильйонів доларів на фондовому ринку", Марк Цукерберг очевидно має нове бачення: суперінтелект (варіант ШІ, який перевершує людський інтелект у всіх відношеннях) має бути більш доступним у світі.

Довідка про стан справ Meta

Материнська компанія Facebook взяла курс на зростання. У другому кварталі американська група збільшила свій оборот на 22% до 47,52 мільярда доларів, а чистий прибуток - на 36% до 18,34 мільярда доларів.

Акції Meta та Microsoft на рекордному курсі. Показники за останній квартал також перевищили прогнози аналітиків.

Суперрозум для кожного?

Щодо планів на штучний інтелект (ШІ), який Мета описує як суперінтелект.

За словами Цукерберга, цей варіант ШІ може виконувати складні завдання без втручання людини

Суперінтелект перевершує людський інтелект, і наразі його розробка, імовірно наближується до досяжності - навіть якщо все це займе час.

Материнська компанія Facebook тепер планує витратити ще більше грошей на інвестиції в центри обробки даних штучного інтелекту.

Сюди планується вкласти щонайменше 66 мільярдів доларів - на два мільярди доларів більше, ніж планувалося раніше. Цільова верхня межа залишається незмінною - 72 мільярди доларів.

Microsoft також отримує величезну вигоду від ШІ

Як і Meta, Microsoft також повідомила про сильні результати вчора ввечері. Ринкові очікування були високими перед квартальними показниками, - і Microsoft виправдала свої очікування.

Дохід підрозділу Microsoft Cloud зріс на 25 відсотків вище середнього до 46,7 мільярда доларів. Водночас дохід групи зріс на 18 відсотків до 76,4 мільярда доларів, а чистий прибуток збільшився на 22 відсотки до 27,2 мільярда доларів.

Нагадаємо

Гендиректор Meta Марк Цукерберг вважає, що окуляри стануть основним способом взаємодії зі штучним інтелектом.

Meta вкладає значні кошти в Scale AI, оцінюючи стартап у понад 29 млрд доларів. Гендиректор Scale AI, Александр Ван, приєднається до Meta для роботи над ШІ-ініціативами.