ЕК рассматривает возможность запрета Huawei в мобильных сетях стран-членов ЕС
Киев • УНН
Европейская комиссия изучает возможность обязать страны-члены ЕС постепенно вывести компании Huawei и ZTE из своих телекоммуникационных сетей. Это может превратить рекомендацию 2020 года в юридическое требование из-за ухудшения торговых и политических связей с Китаем.
Европейская комиссия изучает способы заставить страны-члены Европейского Союза постепенно вывести компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из своих телекоммуникационных сетей
Вице-президент Комиссии Хенна Вирккунен хочет превратить рекомендацию Европейской комиссии 2020 года о прекращении использования услуг высокорисковых поставщиков в мобильных сетях в юридическое требование.
"Хотя решения относительно инфраструктуры принимаются национальными правительствами, предложение Вирккунен обяжет страны ЕС соблюдать рекомендации комиссии по безопасности. Если рекомендации станут юридически обязательными, страны-члены, которые не соблюдают правила, могут столкнуться с так называемой процедурой нарушения и финансовыми санкциями", - добавляет издание.
ЕС все больше внимания уделяет рискам, возникающим со стороны китайских производителей телекоммуникационного оборудования, поскольку торговые и политические связи с его вторым по величине торговым партнером ухудшаются. Существует обеспокоенность, что передача контроля над критически важной национальной инфраструктурой компаниям, имеющим такие тесные связи с Пекином, может поставить под угрозу интересы национальной безопасности.
Вирккунен изучает способы ограничения использования китайских поставщиков оборудования в сетях фиксированной связи, поскольку страны настаивают на быстром развертывании самых современных волоконно-оптических кабелей для расширения высокоскоростного доступа к Интернету.
