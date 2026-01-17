$43.180.08
09:19 • 7128 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 18559 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 29966 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 29409 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 39425 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26475 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 41273 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34793 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 29025 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26701 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Брюссель готує заборону на доступ китайським постачальникам до критичної інфраструктури ЄС - FT

Киев • УНН

 • 2 просмотра

ЄС планує поступово відмовитися від обладнання китайського виробництва, включаючи Huawei та ZTE, у критичній інфраструктурі. Ця пропозиція зробить обов'язковим для країн ЄС обмеження використання постачальників "високого ризику".

Брюссель готує заборону на доступ китайським постачальникам до критичної інфраструктури ЄС - FT

Брюссель предложит постепенно отказаться от оборудования китайского производства в критической инфраструктуре ЕС, запретив таким компаниям, как Huawei и ZTE, доступ к телекоммуникационным сетям, системам солнечной энергии и сканерам безопасности, со ссылкой на слова официальных лиц сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Этот шаг происходит на фоне пересмотра ЕС своей политики безопасности и технологий, переосмысливая свою зависимость от крупных американских технологических компаний, а также китайских поставщиков с "высоким риском", которых, по мнению некоторых чиновников, могут использовать для сбора конфиденциальных данных. США давно запретили Huawei доступ к своим телекоммуникационным сетям.

Ожидается, что предложение ЕС по кибербезопасности, которое будет представлено во вторник, сделает существующий добровольный режим ограничения или исключения поставщиков "высокого риска" из их сетей обязательным для стран ЕС, сообщили источники.

Предыдущие рекомендации были выполнены неравномерно, и несколько европейских стран продолжают полагаться на таких поставщиков "высокого риска". Испания прошлым летом подписала с Huawei контракт на 12 миллионов евро на поставку оборудования для хранения прослушивания, разрешенного судьями, для правоохранительных органов и разведывательных служб.

ЕК рассматривает возможность запрета Huawei в мобильных сетях стран-членов ЕС10.11.25, 21:33 • 10619 просмотров

"Фрагментированные национальные решения оказались недостаточными для достижения доверия и координации на всем рынке", - говорится в предварительном проекте предложенного закона о кибербезопасности (Cybersecurity Act), который все еще может быть изменен.

Это произошло после усиления усилий Брюсселя по прекращению участия Китая в критически важных европейских отраслях промышленности. Европейская комиссия начала расследование в отношении производителей поездов и ветровых турбин, а также провела рейды в европейских офисах компании по производству оборудования безопасности Nuctech в 2024 году.

Точные сроки постепенного вывода из эксплуатации будут зависеть от оцененного риска, который поставщик представляет для блока и конкретного сектора, заявили чиновники. Предложенные сроки также будут учитывать затраты и наличие альтернативных поставщиков.

Например, более 90 процентов солнечных панелей, установленных в ЕС, производятся в Китае.

Некоторые представители отрасли также указывают на отсутствие жизнеспособных альтернатив, учитывая, что ЕС должен одновременно уменьшить свою зависимость как от китайских, так и от американских поставщиков. В частности, операторы связи предупредили о влиянии прямого запрета на потребительские цены.

После того, как Еврокомиссия представит свое предложение во вторник, проект будет обсужден с Европейским парламентом и странами ЕС. Поскольку государства-члены отвечают за национальную безопасность, предложенные сроки, вероятно, столкнутся с сопротивлением со стороны некоторых европейских столиц.

Предложение может вызвать проблемы среди лоббистских групп ЕС, таких как SolarPower Europe, организация солнечной промышленности, членом которой является Huawei благодаря производству инверторов, используемых в солнечных панелях, пишет издание.

Пекин заявил в ноябре, что попытки Еврокомиссии постепенно отказаться от использования технологий Huawei и ZTE будут нарушать "рыночные принципы и правила честной конкуренции".

"Факты показали, что в нескольких странах удаление качественного и безопасного оборудования китайских телекоммуникационных компаний не только препятствует их внутреннему технологическому развитию, но и приводит к большим финансовым потерям", - заявил тогда представитель МИД Китая.

Экономические связи ограничивают давление ЕС на Китай по поводу войны в Украине – Каллас18.11.25, 22:59 • 4004 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Режиссер
Электроэнергия
Huawei
Европейская комиссия
Financial Times
Испания
Китай
Соединённые Штаты