Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина остается "частично свободной" в рейтинге Freedom House

Киев • УНН

 • 3282 просмотра

Украина сохранила статус частично свободного государства в ежегодном рейтинге Freedom in the World 2026. Глобальный уровень свобод снижается 20 лет подряд.

Украина остается "частично свободной" в рейтинге Freedom House

Украина в 2026 году сохранила статус "частично свободной" страны в ежегодном отчете Freedom in the World. Об этом говорится в исследовании международной правозащитной организации Freedom House, передает УНН.

Детали

Согласно отчету, несмотря на войну и внешнюю агрессию, Украина продолжает сохранять демократические институты, однако уровень политических прав и гражданских свобод остается ограниченным.

В Freedom House также подчеркнули, что глобальная ситуация со свободами ухудшается уже два десятилетия подряд.

Глобальная свобода снизилась уже 20-й год подряд в 2025 году. В 54 странах зафиксировано ухудшение политических прав и гражданских свобод, тогда как лишь в 35 – улучшение

- говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что основными причинами такого спада являются войны, перевороты и усиление авторитарных режимов.

Вооруженные конфликты, атаки на демократические институты и усиление репрессий со стороны авторитарных режимов стали ключевыми факторами ухудшения ситуации в мире

- отмечается в исследовании.

В отчете также подчеркивается, что даже среди демократических стран фиксируется снижение уровня свобод, в частности в США, Италии и Болгарии.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на негативные тенденции, демократии сохраняют устойчивость.

Несмотря на значительные вызовы, большинство демократий демонстрируют способность к адаптации и коррекции политического курса

- говорится в отчете.

Украина остается в категории "частично свободных" государств на фоне полномасштабной войны с россией и ограничений, связанных с военным положением.

Андрей Тимощенков

