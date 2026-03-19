Украина остается "частично свободной" в рейтинге Freedom House

Украина в 2026 году сохранила статус "частично свободной" страны в ежегодном отчете Freedom in the World. Об этом говорится в исследовании международной правозащитной организации Freedom House, передает УНН.

Согласно отчету, несмотря на войну и внешнюю агрессию, Украина продолжает сохранять демократические институты, однако уровень политических прав и гражданских свобод остается ограниченным.

В Freedom House также подчеркнули, что глобальная ситуация со свободами ухудшается уже два десятилетия подряд.

Глобальная свобода снизилась уже 20-й год подряд в 2025 году. В 54 странах зафиксировано ухудшение политических прав и гражданских свобод, тогда как лишь в 35 – улучшение - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что основными причинами такого спада являются войны, перевороты и усиление авторитарных режимов.

Вооруженные конфликты, атаки на демократические институты и усиление репрессий со стороны авторитарных режимов стали ключевыми факторами ухудшения ситуации в мире - отмечается в исследовании.

В отчете также подчеркивается, что даже среди демократических стран фиксируется снижение уровня свобод, в частности в США, Италии и Болгарии.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на негативные тенденции, демократии сохраняют устойчивость.

Несмотря на значительные вызовы, большинство демократий демонстрируют способность к адаптации и коррекции политического курса - говорится в отчете.

Украина остается в категории "частично свободных" государств на фоне полномасштабной войны с россией и ограничений, связанных с военным положением.

Демократия в Украине жива, несмотря на войну - Зеленский