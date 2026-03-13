Демократия в Украине жива, несмотря на войну - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил о сохранении демократии, несмотря на ограничения прав из-за военного положения. Он противопоставил ситуацию в Украине российскому единоличному режиму.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что демократия в Украине жива, несмотря на войну и то, что некоторые права украинцев ограничены. Об этом Зеленский заявил в интервью Radio France, передает УНН.
Критика существует, и тот факт, что вы знаете о ней, свидетельствует о том, что демократия в Украине жива
Он заявил, что во время войны и при военном положении права украинцев ограничены, однако, по его словам, ситуация в Украине отличается от ситуации в россии, где нет критики.
В россии все решает один человек, а страдают все
Опрос AboutPeople показал, что каждый пятый европеец считает, что в определенных случаях диктатура лучше демократии.