Демократия в Украине жива, несмотря на войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что демократия в Украине жива, несмотря на войну и то, что некоторые права украинцев ограничены. Об этом Зеленский заявил в интервью Radio France, передает УНН.

Критика существует, и тот факт, что вы знаете о ней, свидетельствует о том, что демократия в Украине жива - сказал Зеленский.

Он заявил, что во время войны и при военном положении права украинцев ограничены, однако, по его словам, ситуация в Украине отличается от ситуации в россии, где нет критики.

В россии все решает один человек, а страдают все - добавил Зеленский.

