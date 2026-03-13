Демократія в Україні жива, незважаючи на війну - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що демократія в Україні жива, не дивлячись на війну та те, що деякі права українців обмежені. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Radio France, передає УНН.

Критика існує, і той факт, що ви знаєте про неї, свідчить про те, що демократія в Україні жива - сказав Зеленський.

Він заявив, що під час війни та за воєнного стану, права українців обмежені, однак, за його словами, ситуація в Україні відрізняється від ситуації в росії, де немає критики.

У росії все вирішує одна людина, а страждають усі - додав Зеленський.

Опитування AboutPeople показало, що кожен п'ятий європеєць вважає, що в певних випадках диктатура краща за демократію.