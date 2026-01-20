В Австралии закрыли десятки пляжей из-за серии нападений акул

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:44 • 3030 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 14906 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 16166 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 27478 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20239 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26822 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24369 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24418 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21642 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 18075 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 16223 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 29136 просмотра
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 7792 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 10746 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 11880 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 28 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 14856 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 27443 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 29187 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 43478 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 2038 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 3356 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 3622 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 11912 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 10786 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

В Австралии закрыли десятки пляжей из-за серии нападений акул

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В Австралии закрыли десятки пляжей после четырех нападений акул за 48 часов, последнее из которых произошло вблизи Пойнт-Пломер. Специалисты объясняют рост активности хищников ухудшением качества воды после ливней.

В Австралии закрыли десятки пляжей из-за серии нападений акул

Власти Австралии закрыли десятки пляжей и призвали граждан воздержаться от купания в океане после четвертого нападения акулы за последние 48 часов. Последний инцидент произошел во вторник утром вблизи Пойнт-Пломер на северном побережье Нового Южного Уэльса, где 39-летний серфер получил укусы во время пребывания в воде. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Подробности

По информации местных служб здравоохранения, пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильное. Этот случай стал продолжением серии нападений, начавшихся в воскресенье в Сиднее и на окружающем побережье.

Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести22.12.25, 20:22 • 6800 просмотров

Специалисты организации Surf Life Saving NSW объясняют рост активности хищников, в частности акул-быков, ухудшением качества воды после длительных ливней. Мутная прибрежная вода создает благоприятные условия для охоты акул, что делает пребывание в океане опасным.

Исполнительный директор организации Стивен Пирс призвал жителей и туристов пользоваться местными бассейнами вместо пляжей до стабилизации ситуации. Полиция и морские власти продолжают мониторинг акватории, закрытие пляжей продолжается. 

На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка09.01.26, 23:47 • 13464 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Австралия