В Австралии закрыли десятки пляжей из-за серии нападений акул

Власти Австралии закрыли десятки пляжей и призвали граждан воздержаться от купания в океане после четвертого нападения акулы за последние 48 часов. Последний инцидент произошел во вторник утром вблизи Пойнт-Пломер на северном побережье Нового Южного Уэльса, где 39-летний серфер получил укусы во время пребывания в воде. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Подробности

По информации местных служб здравоохранения, пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильное. Этот случай стал продолжением серии нападений, начавшихся в воскресенье в Сиднее и на окружающем побережье.

Специалисты организации Surf Life Saving NSW объясняют рост активности хищников, в частности акул-быков, ухудшением качества воды после длительных ливней. Мутная прибрежная вода создает благоприятные условия для охоты акул, что делает пребывание в океане опасным.

Исполнительный директор организации Стивен Пирс призвал жителей и туристов пользоваться местными бассейнами вместо пляжей до стабилизации ситуации. Полиция и морские власти продолжают мониторинг акватории, закрытие пляжей продолжается.

