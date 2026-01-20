В Австралії закрили десятки пляжів через серію нападів акул

Влада Австралії закрила десятки пляжів і закликала громадян утриматися від купання в океані після четвертого нападу акули за останні 48 годин. Останній інцидент стався у вівторок вранці поблизу Пойнт–Пломер на північному узбережжі Нового Південного Уельсу, де 39-річний серфер отримав укуси під час перебування у воді. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

За інформацією місцевих служб охорони здоров'я, постраждалого доставили до лікарні, його стан стабільний. Цей випадок став продовженням серії нападів, що розпочалися в неділю в Сіднеї та на навколишньому узбережжі.

Фахівці організації Surf Life Saving NSW пояснюють зростання активності хижаків, зокрема акул–биків, погіршенням якості води після тривалих злив. Мутна прибережна вода створює сприятливі умови для полювання акул, що робить перебування в океані небезпечним.

Виконавчий директор організації Стівен Пірс закликав мешканців і туристів користуватися місцевими басейнами замість пляжів до стабілізації ситуації. Поліція та морська влада продовжують моніторинг акваторії, закриття пляжів триває.

