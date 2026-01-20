$43.180.08
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 14363 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 15833 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 27009 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 20016 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 26742 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24311 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24377 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21628 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 18060 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
В Австралії закрили десятки пляжів через серію нападів акул

Київ • УНН

 • 10 перегляди

В Австралії закрили десятки пляжів після чотирьох нападів акул за 48 годин, останній з яких стався поблизу Пойнт–Пломер. Фахівці пояснюють зростання активності хижаків погіршенням якості води після злив.

В Австралії закрили десятки пляжів через серію нападів акул

Влада Австралії закрила десятки пляжів і закликала громадян утриматися від купання в океані після четвертого нападу акули за останні 48 годин. Останній інцидент стався у вівторок вранці поблизу Пойнт–Пломер на північному узбережжі Нового Південного Уельсу, де 39-річний серфер отримав укуси під час перебування у воді. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

За інформацією місцевих служб охорони здоров'я, постраждалого доставили до лікарні, його стан стабільний. Цей випадок став продовженням серії нападів, що розпочалися в неділю в Сіднеї та на навколишньому узбережжі.

Акула атакувала 17 плавців у Каліфорнії: жінка зникла безвісти22.12.25, 20:22 • 6800 переглядiв

Фахівці організації Surf Life Saving NSW пояснюють зростання активності хижаків, зокрема акул–биків, погіршенням якості води після тривалих злив. Мутна прибережна вода створює сприятливі умови для полювання акул, що робить перебування в океані небезпечним.

Виконавчий директор організації Стівен Пірс закликав мешканців і туристів користуватися місцевими басейнами замість пляжів до стабілізації ситуації. Поліція та морська влада продовжують моніторинг акваторії, закриття пляжів триває. 

На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка09.01.26, 23:47 • 13464 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Австралія