Эксклюзив
09:21 • 250 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 4976 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 5824 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 27562 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 58123 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 47837 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 47822 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 41093 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 53795 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 22333 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Обыски в Днепровском городском совете касаются возможного неправомерного использования бюджетных средств в сфере управления отходами. Следователи проверяют объем выполненных работ и движение бюджетных средств.

Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова

Обыски, о которых сегодня заявил мэр Днепра Борис Филатов, проводятся в департаменте экологии городского совета и на коммунальном предприятии, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Детали

"В Днепровском городском совете проводятся обыски в рамках уголовного производства на основании определений следственного судьи.

Досудебное расследование касается проверки фактов возможного неправомерного использования бюджетных средств в сфере управления отходами.

С целью объективной и полной проверки этих обстоятельств, установления реального объема выполненных работ, движения бюджетных средств, надлежащего учета имущества и возможных убытков территориальной громаде", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что обыски не проводятся у городского головы, также ни ему, ни кому-либо еще из должностных лиц вручение подозрения не планировалось.

Дополнение

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете, которые начались в тот день, когда россияне совершили массированную атаку по Украине, которой не избежал и Днепр. 

В полиции сообщили, что во вторник, 20 января, правоохранители проводят ряд обысков в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях. С целью изъятия документов, один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета.

Лилия Подоляк

