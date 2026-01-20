Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова

Обыски, о которых сегодня заявил мэр Днепра Борис Филатов, проводятся в департаменте экологии городского совета и на коммунальном предприятии, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Детали

"В Днепровском городском совете проводятся обыски в рамках уголовного производства на основании определений следственного судьи.

Досудебное расследование касается проверки фактов возможного неправомерного использования бюджетных средств в сфере управления отходами.

С целью объективной и полной проверки этих обстоятельств, установления реального объема выполненных работ, движения бюджетных средств, надлежащего учета имущества и возможных убытков территориальной громаде", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что обыски не проводятся у городского головы, также ни ему, ни кому-либо еще из должностных лиц вручение подозрения не планировалось.

Дополнение

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете, которые начались в тот день, когда россияне совершили массированную атаку по Украине, которой не избежал и Днепр.

В полиции сообщили, что во вторник, 20 января, правоохранители проводят ряд обысков в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях. С целью изъятия документов, один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета.

