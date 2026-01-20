В Днепре, Запорожье и Львове проходят обыски: первые детали

Фото: Национальная полиция Украины

Во вторник, 20 января, правоохранители проводят ряд обысков в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях. С целью изъятия документов, один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Как отметили в полиции, обыски проводятся в рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов.

Обыски проходят по согласованию прокуратуры и в соответствии с определением суда. А именно: по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, которые ими используются - говорится в сообщении.

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете, которые начались в тот день, когда россияне совершили массированную атаку по Украине, которой не избежал и Днепр. В результате атаки в городе была повреждена крупная котельная, а сотни домов остались без тепла.